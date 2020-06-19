محافظ جنوب سيناء يتفقد المشروعات التي سيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم السيخ اليوم بجولة تفقدية للمتابعة المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بمدينة شرم الشيخ والمقرر افتتاحها في نهاية الشهر يونيو الجاري.

وتابع المحافظ حلال الجولة المدرسة المصرية اليابانية، والمقرر افتتاحها وبدء الدراسة بها في العام الدراسي المقبل، وتطوير الطرق المؤدية إلى المدرسة، وأعمال اللاند سكيب والتجميل والملعب، ومشروع تطوير الطرق والمشايات و التجميل والإنترلوك والإضاءة، التي نفذتها المحافظة في محيط فرع جامعة الملك سلمان، وتتضمن كليات الألسن، واللغات التطبيقية، وكلية السياحة والفنادق، وكلية العمارة، وكلية الإنتاج الإعلامي، وكلية الفنون والتصميم.

وأشاد المحافظ بهذا الإنجاز الضخم والحضاري، الذي يستكمل منظومة التعليم في شرم الشيخ بجميع مراحله، بداية من مرحلة الكي جي حتى المرحلة الجامعية بجامعة الملك سلمان.

كما تفقد أعمال المشايات والطرق والميادين، بمنطقة حي النور .