برلماني يكشف شروط الحصول على رخصة السايس: حسن السير والسلوك

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن شوارع مصر كلها كانت عبارة عن فوضى كبيرة فيما يخص انتظار السيارات في الشوارع، وكنا نرى انتظار السيارات يتم عن طريق ركن صف واثنين وثلاثة وترك حارة واحدة فقط للسير، مما مثل مأساة كبيرة.

وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع ياسمين سعيد ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أننا نعاني معاناة كبيرة من أجل إيجاد أماكن لركن السيارات، ويتحكم في ذلك أشخاص ليس لهم علاقة بالأمر، وأصبح يمتهن هذه المهنة كنوع من أنواع البلطجة.

وتابع الفيومي أن السايس وفقا للقانون الجديد المنظم لتلك العملية سيكون له رخصة مزاولة للمهنة بالنسبة للسايس في ساحات الانتظار عدا ذلك أيا من يمارس مهنة السايس دون ترخيص سيعاقب قانونا، والسايس المرخص سيكون حامل لبادج على صدره بأنه سايس مصرح له بالعمل.

وأضاف الفيومي أنه بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون سيتم تطبيقه على أرض الواقع والقانون لايحتاج لائحة تنفيذية يتم تعطيل القانون بسببه وأغلب المحافظين يحتاجون لهذا القانون وينتظرون صدوره لتطبيقه، خصوصا وأن ملايين الجنيهات تضيع مع أشخاص تمارس البلطجة.

وشرح الفيومي أنه هناك سايس فرد وسايس يعمل بالشركة وكلاهما له شروط، حيث يجب أن يكون معه رخصة قيادة ويكون حسن السير والسلوك وقضى الخدمة العسكرية، والرخصة تكون عام وفي حال المخالفة يتم سحب الرخصة منه، "ومش هييجي واحد خريج سجون ويبقى سايس"، معلنا توقعه لتطبيق القانون على أرض الواقع بعد 3 أشهر من التصديق على الأكثر.

وأشار الفيومي إلى أنه سيكون هناك أبلكيشن على الموبايل لتحديد أماكن الانتظار والحجز الكترونيا والرسوم ستكون محددة حسب المكان والوقت، وسيكون هناك إيصالات مقابل الأموال التي سيتم دفعها وألا نضيع حق الدولة، مشددا على أن المسألة منضبطة جدا وسيكون هناك أرقام تليفونات للشكوى ضد التجاوزات التي تتم من أي سايس.