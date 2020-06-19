شرطة النرويج: كورونا قد يؤدي لمزيد من التشدد

قالت الشرطة النرويجية، اليوم، إنها تخشى أن تؤدي الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى مزيد من التشدد الديني وعنف المتطرفين اليمينيين، وفقا لما ذكرته قناة "االعربية" الإخبارية.

وأوضح جهاز الأمن بالشرطة النرويجية "بي. إس. تي": "سيكون عدد متزايد من النرويجيين على الأرجح عرضة للتشدد نتيجة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية بعد جائحة كوفيد-19".

وأشارت الشرطة، إلى أن ذلك سيزيد من التهديدات القائمة بالفعل من جانب المتطرفين، كما ومن جانب المعارضين للهجرة.

وعانت النرويج، مثل دول أخرى كثيرة في العالم، من مشاكل اقتصادية واجتماعية بسبب جهود الحد من انتشار كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، فرضت الحكومة المزيد من الإجراءات لمنع التشدد وعمليات التجنيد في الجماعات المتطرفة.

وفي المقابل، صدر حكم في الأسبوع الماضي بسجن يميني متطرف لمدة 21 عاماً لإدانته بقتل أخته بالتبني، وهي صينية المولد، بسبب عرقها ومحاولته قتل مصلين في إطلاق نار على مسجد.

وفي أكبر مذبحة في وقت السلم تشهدها النرويج، قتل اليميني المتطرف أندريس برينج بريفيك 77 شخصاً في إطلاق نار عشوائي في عام 2011.