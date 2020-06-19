مصباح: مجلس النقابة قرر إنشاء حساب لجمع التبرعات لدعم مصابي بكورونا

قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مجلس النقابة الذي عقد، اليوم، قرر إنشاء حساب بنكي لجمع التبرعات لصالح الأطباء لدعم الأعضاء المصابين والشهداء وأسرهم كصندوق زمالة، بالإضافة إلى إنشاء حساب بنكي آخر لتوفير المستلزمات الطبية والوقائية للأطباء، على أن يكون تابعا للجنة مصر العطاء.

وأضاف مصباح، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن المجلس كان قد قرر في وقت سابق بألا يتدخل في أزمة نقص المستلزمات الطبية، وأن يترك الأمر لوزارة الصحة إلا أنه في ظل استمرار تلك الأزمة وإصابة العديد من الأطباء، رأى المجلس أنه يجب أن تتدخل النقابة من خلال لجنة مصر العطاء لمساعدة الأعضاء في توفير المستلزمات الطبية والوقائية لحماية أنفسهم.

وأكد مصباح، أن مجلس النقابة وافق على إصدار عدة مخاطبات باسم مجلس النقابة لرئاسة الوزراء لحل أزمة تكليف دفعة مارس 2020 لاسيما، وأن موقفهم مازال كما هو لم يتحرك خطوة، في ظل تمسك الطرفان بموقفهما.

أما عن أزمة إصدار نقيب الأطباء بيانات وخطابات باسم مجلس النقابة، قال مصباح، إنه تم الاتفاق على عدم إصدار النقيب بيانات أو خطابات تحمل صبغة موافقة مجلس نقابة الأطباء عليها دون مراجعته، وفي حال اتخاذ قرار فردي يتم إصداره عبر أوراق مكتبه الخاص فقط.