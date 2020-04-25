عضو مجلس الأطباء: نطالب بتعميم زيادة بدل المهن الطبية على جميع أعضائنا

قال الدكتور أسامة عبد الحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة بدل المهن الطبية، بنسبة 75٪ لم تكن زيادة جيدة كما يتصور البعض، إلا أنها جاءت تنفيذا لقرار الرئيس السيسي بزيادة بدل المهن المهن الطبية، مشيرا إلى أنها زيادة تعتبر إنصافا للأطباء والعاملين فى المجال الطبي.

وأضاف عبد الحي لـ "الوطن": "زيادة بدل المهن الطبية لم تعمم على كل الأطباء وفق قانون 14 لسنة 2014، سواء في الجامعات وغيرهم، مطالبا بأن يشمل قرار رئيس الوزراء جميع الأطباء بدون استثناء.

وكان قد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، حيثُ نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.