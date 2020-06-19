حمادة هلال يطرح "طحن × طحن" خلال أيام

يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أحدث أغنياته "طحن × طحن" منتصف الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن طرح مقطع موسيقي من ضمن الأغنية كبرومو تشويقي على قناتة الخاصة بموقع "يوتيوب".

حمادة جدد تعاونه للمرة الثانية على التوالي مع "أوكا" لتوزيع الأغنية بعد أن تعاونا سوياً فى أغنية "اشرب شاي" التى وزعها أوكا وكتب كلماتها أورتيجا.

ويبحث حمادة هلال خلال الفترة الحالية فكرة تقديم الأغنية كفيديو كليب من خلال فكرة "Lryic Video" أو تقديمها على طريقة الأنيميشن مثلما قدم "أوه لا لاه" منذ عدة أشهر نظراً لصعوبة التصوير في ظل جائحة كورونا.

الأغنية من إنتاج حمادة هلال، الذي توجه خلال الفترة الأخيرة إلى الإنتاج لنفسه مثل "ست الناس" في عيد الأم و "ياجماله" مع منة عرفة و قبلها "اشرب شاي".

"طحن×طحن" من كلمات هشام عبد الحليم وألحان حسن سراج وتوزيع أوكا.

يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخراً أغنية "ياجماله" واستعان في الكليب بالفنانة منة عرفة في تعاون جديد بينهم بعد أغنية "الفار السندق" منذ 12 عاماً، وحققت "يا جماله" حتى الآن، نسب مشاهدة وصلت 8 ملايين مشاهدة وتصدرت تريند "يويتوب" في بداية نزولها.