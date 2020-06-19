13 لقاحا حول العالم تتنافس لمواجهة كورونا.. وأكسفورد ومودرنا الأقرب

تحدث الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc" عن فيروس كورونا وظهور موجة أخرى من فيروس كورونا في بكين الصينية، قائلا: "السؤال اللي شاغل بال العالم كله خلال الأسبوع الماضي هي الموجة الثانية من فيروس كورونا هل بدأت؟ نقلا عن وسائل إعلام صينية ظهور حالات جديدة بـ"كوفيد 19" في بكين في الصين، وسائل الإعلام تقول مصدر الفيروس السلمون اللي جاي من النرويج علشان الإصابات ظهرت في سوق لسمك السلمون، وبعد شوية الصين قالت الموضوع قيد الدراسة، ونيويورك تايمز قالت دي موجة تانية مالهاش علاقة بسمك السلمون، ومنظمة الصحة العالمية لم تثبت أن الموجة الثانية مرتبطة بسمك السلمون أم لا".

وأضاف فايق: "هناك بوادر لموجة ثانية في الصين، وهناك طريقين للحل أولها العلاجات للفيروس، وهناك عقارات مجربة في علاج كورونا والحل الجازم هو وجود لقاح لهذا الفيروس، والعلاجات إلى الآن في علاجات بشكل ما معتمدة من بعض الدول وهناك 300 تجربة لاستخراج لقاح لفيروس كورونا، ولكن التجارب العلمية تمر بمراحل معينة، وفي إطار الجدية 13 لقاحا وفقا لنييورك تايمز ومنهم 2 بالمرحلة الأخيرة والأقرب لتنفيذ على أرض الواقع، والأقرب لإعلان النتائج".

وشرح فايق: "المرحلة الأولى من أي لقاح يتم التجربة على الحيوان والإنسان والتجربة على الإنسان يكون أقل من 100 شخص وهدف المرحلة الأولى هو التأكد أن هذا اللقاح آمن وليس له آثار مدمرة والمرحلة الثانية يتم فيه توسيع التجربة على الإنسان بشكل أكبر ولا يتجاوز 1000 شخص، والمرحلة الثالثة يتم فيها تجربة اللقاح على مايقل على 5000 شخص في نطاق جغرافي واسع في أكثر من دولة وبعد اتمام التجربة الثالثة يعتمد".

وأشار فايق إلى أن لقاحي جامعة أكسفورد أخذ في 5 مايو الماضي الموافقة على المرحلة الثالثة، وبدأوا يحقنوا متطوعين على مستوى دول مختلفة بالتحديد على 5260 متبرع، بعد تجربته على 9 قرود 6 تم حقنهم و3 لم يتم حقنهم ومن تم حقنهم نتائجهم مبشرة، والمراحل الأخيرة ستكون في نهاية أغسطس للمصل، لافتا إلى أن اللقاح الآخر لقاح مودرنا الأمريكي ومرحلته الثالثة ستكون على 30 ألف متبرع، والأقرب في حالة النجاح لقاح أكسفورد لأنه بدأ المرحلة الثالثة قبل اللقاح الأمريكي بنحو شهر ونصف.