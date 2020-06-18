أحمد فايق: مصر أصبحت تمتلك مصنعًا للطباعة ثلاثية الأبعاد

أعلن الإعلامي أحمد فايق، أن مصر أصبحت تمتلك مصنعًا للطباعة ثلاثية الأبعاد وفيها أحدث ماكينة في العالم.

وأضاف فايق خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لما عرضنا الحلقة دي في 5 مارس 2019، كان عندنا حلم يبقى مصر فيها مصنع للطباعة ثلاثية الأبعاد".

وتابع: "المصنع يكون فيه أحدث ماكينات في العالم، الحلم ده كان عند عالمنا بروفسور معتز عطا الله الأستاذ في جامعة برمنجهام والنهارده نقدر نقول لكم إن الحلم بقى حقيقة مصر بقى فيها مصنع للطباعة ثلاثية الأبعاد".

وأردف: "وفيها أحدث ماكينة في العالم وبقى عندنا know how، كمان هتلاقوا في أول تعليق لينك الفيديو لبداية الحلم من إنجلترا شكرا للدكتور معتز عطا الله، الحمد لله، مصر تستطيع".

ونشر الإعلامي أحمد فايق، جزءًا من الحلقة التي ذكرها في منشوره، وتحدث فيها دكتور معتز عطا الله عن فكرة المشروع، وقال: "ده مصنع المستقبل، يبرز أهمية الصناعة عالية القيمة، حيث إن منتجًا واحدًا ينتج الكثير من المنتجات بأسعار عالية ويوفر فرصًا كبيرة".

وأضاف: "الغرب ركز على صناعة الطائرات والأقمار الصناعية، أي المنتج الواحد الذي يباع بملايين الدولار ".

وتحدث مع الإعلامي أحمد فايق، عن أغلى ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في العالم، بتكلفة تبلغ مليون جنيه استرليني: "لديها 4 أجهزة ليزر، لتسييح شرائح بسيطة من بودرة المادنة، ومع كل شريحة تسيح نقوم بزيادة بودرة أخرى ونسيحها ونعيد تكرار هذه العملية لإعادة بناء الجزء الذي نريده".

واستعرض بعض المنتجات التي تصنعها هذه الماكينة، مثل موديل لمحرك طائرة، وهو جزء من "فريم" يركب على قمر صناعي، وهو خفيف، وذلك لأن كل كيلو جرام يجرى توفيره في هذه الصناعة يوفر حوالي 50 ألف جنيه استرليني في تكاليف الإطلاق.

كما استعرض أيضًا، مفصلًا صناعيًا، حيث يمكن طباعته بواسطة هذه الآلة بأعداد قد تصل إلى 50 مفصلًا في يومين.