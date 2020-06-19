طبيب سعاد حسني يكشف ما أزعجها من عبدالحليم حافظ أثناء زواجهما عرفيا

قال الدكتور عصام عبدالصمد طبيب الفنانة سعاد حسني، إن الفنانة سعاد حسني، تزوجت من الفنان عبدالحليم حافظ عرفي بنسبة 100%، مشيرا إلى أن السندريلا اتخذته صديقا مقربا هو وزوجته وابناه، لأنها رأت فيه "حاجة زي شريط سينما خام، وبتركب عليه حياتها، لأنها شايفة إنسان زيي مش مهتم بموضوع نجوميتها إطلاقا، لذلك اتخذتني صديق مقرب، ولست أنا فقط، وكانت زوجتي أيضا وأولادي الاثنين، الذين يعملان في الفن"، على حد وصفه.

وأضاف عبدالصمد، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنها قالت له بنفسها على موضوع زواجها عرفيا من عبدالحليم: "سعاد حسني وعبدالحليم حافظ، كانا يحبان بعضهما لكن الفكرة أنه كان عاوز يخفيها لفترة عن معجبينه، واتضايقت من الكلمة دي، وقالت له لما تيجي تقيس كمية المعجبين بتوعك، مش هيبقوا زيادة عن معجبيني، لكن كانوا بيحبوا بعض جدا".

وتابع، أنه "بالنسبة لكلامها عن عبدالحليم حافظ، فهو كان بني آدم يتحب، مع أنه صعب ولازم تحبه علشان تعرف تتعامل معاه، وسعاد كانت بسيطة وفيها حاجات غريبة، أنها لا تستطيع مواجهة أي إنسان، ومثلا زعلت مني مرة لأن مسألتش عليها 3 أيام، ومواجهتنيش، وكانت بتكتم ولما وصلتها أنا وزوجتي لمنزلها، قبل ما تطلع فوق، كتبت ورقة وبعتتها في الفاكس، وأما رجعت بيتي، لقيت أنها بتقولي زعلانة علشان مسألتش عليها".