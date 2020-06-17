شبيهة سعاد حسني: أمر يخيفني أكثر مما يسعدني.. والمقارنة غير عادلة

قالت الفنانة إيمان سلامة، شبيهة سعاد حسني، إنه ومن فرط حبها في الفنانة الراحلة سعاد حسني سندريلا الشاشة العربية قامت بوضع مساحيق الوجه "مكياج" بشكل بسيط حتى تكون أقرب في شكل "حسني"، حيث إنها ليست إحدى أقاربها.

وأضافت "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الشبه بينها وبين الفنانة الكبيرة يخيفها أكثر من فرحتها به، آملة بأن تكون جزءا منها في مسيرتها الفنية، موضحة أن مقارنتها بالفنانة سعاد حسني غير عادلة لأنه لا توجد من هي شبه الفنانة الجميلة الراحلة سعاد حسني.

وأكدت أنه وبسبب كونها شبيهة بالفنانة الراحلة فقد تلقت عروضا عدة للعمل في مسلسلات درامية، غير أنها لا تريد بأن تعتمد على الشبه بينها وبين الفنانة الراحلة، مشيرة إلى أن هناك عددا من رواد التواصل الاجتماعي وضعوا صورتها بجوار الفنانة الراحلة وطالبوا بأن تشارك في مسلسل "أحمد زكي" الذي سينتج مستقبلا لتشارك هي في دور سعاد حسني بالمسلسل.