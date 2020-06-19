فايق: المباراة القادمة في العالم ستكون حول إنتاج لقاح كورونا

تحدث الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc" عن تسابق دول العالم للتوصل للقاح لمجابهة فيروس كورونا.

وقال فايق إن المنافسة الفترة المقبلة لن تكون في ابتكار لقاح لفيروس كورونا، ولكن المباراة القادمة الحصول على إنتاج اللقاح والقدرة على التصنيع، "لقاح أكسفورد بدأوا يعلنوا عن آلية بتصنيعه وسيتم تصينع 30 مليون لقاح في شهر سبتمبر و300 مليون جرعة في إنجلترا حتى نهاية 2020، والمختصين يعلمون جيدا ستكون أقرب للشعب الإنجليزي والأمريكي".

وأضاف أن المعهد الهندي للمصل واللقاح أعلن إنتاج 400 مليون جرعة من المصل قبل نهاية 2020، ومن الطبيعي أن يذهب جزء من اللقاح للشعب الهندي، وجزء سيكون للدول النامية، والاتحاد الأوروبي بدأ يجري تحالفات لإنتاج هذا اللقاح لتوزيعه على دول الاتحاد".

وأكد فايق أن مصر من أكثر بلاد الشرق الأوسط وأفريقيا قادرة على إنتاج الدواء والعلاج.