طبيب سعاد حسني: كانت متزوجة من سيناريست في آخر أيامها وطلبت مني 3 أشياء

قال الدكتور عصام عبدالصمد طبيب الفنانة سعاد حسني، "طُلب مني أن أخرج صور خاصة لي مع سعاد حسني، فرفضت لأسباب، وهي أنها قبل أن تتوفى كانت مريضة وعلى وشك الموت، وكانت مضطربة جدا، وجلست معي، وقالت لي مكنتش متصورة إن الموت ممكن يجي بالبساطة دي، واتفقنا مع بعض، وقالتلي لو أنا مت قبل منك، أنت تعمل أيه، ولو أنت مت قبل مني أنا هعمل أيه".

وأضاف عبدالصمد، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على فضائية صدى البلد، "طلبت مني 3 حاجات، الأولى أن تكتب عني كتاب، قولتلها معرفش أكتب غير مقالات، مقدرش أكتب كتاب، لكنها أصرت على ذلك، وميهمنيش اللي هتكتبه، لأنك صادق ونفذت ذلك، والحاجة التانية، أن كل ما تيجي مصر لازم تزور قبري، وهو ما أفعله دائما، ثالثا متطلعش أي صور ليا في الفترة دي، وأنا على وعدي، وأتحدى أن تكون أي صورة خرجت من منزلي أو المكان الذي أجلس فيه إطلاقا عنها، سواء معي أو مع غيري، لأن ده وعد لازم أوفيه لها".

وتابع، أن "سعاد حسني كانت تنوي العودة للتمثيل، وكل شيء كان منظم لها، ومن المفترض أن أحجز لها على طائرة لندن شرم الشيخ، وهتلاقي هناك سامية أخت صلاح جاهين تنتظرها، ولن تذهب إلى شقتها، ولكن هتروح شقتي اللي اشترتها لها مخصوص، علشان لما تنزل فيها يكون جوزها منتظرها هناك، وعنوان الشقة 8 شارع طرابلس في مدينة نصر متفرع من عباس العقاد، لأنها كانت متزوجة من سيناريست كبير في آواخر أيامها".