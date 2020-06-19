فيديو.. أحمد فايق: تصنيع مصر لقاح كورونا يتوقف على المفاوضات

قال الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc" إن مصر من أكثر بلاد الشرق الأوسط وأفريقيا قدرة على إنتاج العلاج في حال اعتماده لفيروس كورونا.

وأكد فايق: "احنا متطمنين جدا بالنسبة لمصر وقدرة مصر ومصانعها على إنتاج الأدوية وعلاجات مختلفة، ووزير التعليم العالي قال إنه في حال اعتماد علاج أفيجان سيتم إنتاجه في مصر، لأن مصر لديها خبرات في إنتاج الأدوية، وأن هناك اطمئنان بالنسبة لمصر وقدرة شركات الأدوية المصرية والمصانع على إنتاج علاجات مختلفة".

وتابع بأن قدرة مصر على تصنيع اللقاح المنتظر متوقفة على المفاوضات السياسية والاقتصادية وبنسبة كبيرة ستمر بشكل آمن لأنه به إنقاذ للبشرية.

وقال: إن مصر بها وحدات خاصة لإنتاج مثل تلك الأنواع من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، مثل اللقاح الذي توصلت له إكسفورد، خصوصا بأن لقاح أكسفورد له تكنيك ليس سهلا، ولكن التحدي القادم لمصر قدرتها على أخذ حقوق إنتاج هذا اللقاح سواء لقاح موردنا الأمريكية أو أكسفورد البريطانية، وقدرة مصر على التصنيع.

وأشار إلى وحدة إنتاج مثل هذا اللقاح ثمنها يقل عن 90 مليون جنيه إسترليني، وقادرة على تصنيع 70 مليون لقاح في فترة من 4 لـ6 أشهر، معربا عن تمنيه إذا كانت هذه الوحدة متواجدة في مصر على الرغم أنها وحدة متقدمة جدا، ولكن مصر تستطيع أن تفعلها وتنتج هذا المصل مثل سباقها للعالم من قبل في إنتاج العديد من الأدوية.