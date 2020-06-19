تقرأ في «الوطن» غدا.. تنمية الصعيد: 47.1 مليار جنيه استثمارات في العام المقبل

تنشر «الوطن» في عددها الصادر، غداً السبت، الملامح الأساسية للبرامج التنموية الموجّهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي 2020 - 2021 والاستثمارات الحكومية الموجّهة لتنمية محافظات الصعيد.

وفي العناوين: 5 مخاطر لـ"سد النهضة" تهدر حقوق الشعب السودانيالعالم يدعم مصر ضد تعنت إثيوبيا في مفاوضات السدمصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ لبحث أزمة ليبياانطلاق مبادرة السيسي لعلاج الأمراض المزمنة اليومبروفة أخيرة لامتحانات الثانوية.. وخطة لتأمين "نقل الأسئلة"

وفي الشأن الدولي؛ قوات الاحتلال تداهم منازل في الضفة الغربية.. وتعتقل 7 فلسطينيين التوتر بين الكوريتين يجبر وزير الوحدة في سيول على تقديم استقالته أمريكا "دون احتجاجات" لأول مرة منذ 25 يوماً