فيديو.. رحلة شاب مصري من الصعيد وحتى التألق على شاشات التليفزيون

وجه جديد لفنان شاب صاعد يحمل ملامح مصرية خالصة من صعيد مصر، وبالتحديد محافظة بني سويف شق طريقه بعالم الفن والتمثيل وشارك في مسلسلات عديدة وبأدوار متنوعة ومختلفة الفترة الأخيرة وأثبت نجاحه وامتلاكه لموهبة فنية كبيرة في كل دور كان يقدمه.

الفنان الصاعد ميشيل مساك صاحب الـ26 عاما وابن محافظة بني سويف شق طريقه لعالم الأضواء والشهرة من خلال بطولته لكليب عن فرح غايب للفنانة أنغام في عام 2016.

وجسد ميشيل مساك دور "عمران" بمسلسل "كلبش 2"، وهو دور عسكري داخلية من أصول ريفية، ودور "سليمان" في برنامج "الأبواب المغلقة"، وهو شاب صعيدي، ثم دور العسكري عز، وهو عسكرس جيش في المظلات بمسلسل "نسر الصعيد".

كما جسد الفنان ميشيل مساك دور "وليد" بمسلسل "جمع سالم"، وهو دور شاب من منطقة شعبية صاحب سوبر ماركت ويحاول الانتقام من خطيب شقيقته، الذي استغلها، وفي عام 2019 قدم دور معتز بمسلسل زلزال، وكانت طبيعة شخصية شاب ليس له أي شخصية بين شلة أصدقائه، وفي هذا العام في شهر رمضان قدم دور "كباكا"، في مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، وكان يقدم دور صبي سمكري من منطقة شعبية، كما قدم دور "سعيد" بمسلسل "فلانتينو" للفنان عادل إمام.

كما قدم الفنان ميشيل مساك فيلم قصير يحمل اسم "إبن بلد"، في 2019، واستطاع أن يأخد الجائزة الأولى في مهرجان المغرب.

وفي تصريحات خاصة لـ"الوطن"، قال ميشيل مساك إنه يفخر كثيرا من كونه شاب صعيدي ويرى أن ذلك شيء ملهم ومفيد جدا بالنسبة له في مسيرته الفنية لأن بيئة الصعيد بيئة ملهمة وغنية بالتفاصيل وهو مفيد جدا بالنسبة لأي فنان لأنه كلما تربى الفنان في بيئة غنية كلما كان عطاؤه أكثر وأصدق، وبيئة الصعيد في مصر بالتحديد مختلفة وخروج فنانين منها تكون تجربة مختلفة.

وأضاف ميشيل: "من زمان و أنا عندي شغف السينما.. السينما بالتحديد دون غيرها، من و أنا لسه صغير مكنتش بتشد لماتش كورة مثلا، لكن اتشد لفيلم جديد بيتعرض على التليفزيون، بالمناسبة كان التليفزيون هو مصدر التواصل الوحيد بيني وبين السينما لأن قريته ليس بها دور عرض سينمائي، وفضل الحلم يكبر معايا يوم بعد يوم".

وكشف ميشيل مسلك أنه عمل بالمسرح الكنسي ومثل وأخرج وألف، ولكن بعد ذلك بدأ في الإبتعاد عن حلمه بسبب ظروف الحياة وسافر الإسكندرية بهدف العمل بإحدى الشركات، "كنت متعود في إجازاتي أروح سينما وفي يوم نزلت قدام مسرح بيرم التونسي وكان وقتها مسرحية شغالة وساعتها قطعت تذكرة ودخلت ودي كانت أول مرة أدخل مسرح بيعرض عليه نجم مشهور، الحقيقة إن الليلة دي كانت مختلفة جدا وأخدت فيها قرار مصيري وهو إني هنزل القاهرة وهرمي كل حاجة ورايا وهعيش لفني وبس وكفاية إني بعمل الحاجة اللي بحبها واللي بحس من خلالها إني عايش، وبعدها بفترة قليلة قررت أروح القاهرة، وطبعا الناس حوليا إتقسموا لكذا مجموعة، مجموعة شايفة إني إتجننت ومجموعة بتتريق وتحبط ومجموعة خايفة ودول حتى كانوا خايفين يشجعوا وبعدين أخدت ورش تمثيل عشان أطور مهاراتي وابتديت أول خطوات السعي وهي مكاتب الكاستينج وفضلت ألف فيها كتير جدا في ظل ظروف صعبه ماديا ومعنويا ظروف صعبة بشكل ميكفيهوش كلام".

واستكمل ميشيل أن أول فرصة حقيقية جاءت له بعد عامين من السعي سنتين من سعي دون نتيجه وكانت كليب عن فرح غايب للمطربة أنغام وكان بطولته تمثيليا وإخراج أحمد علاء الديب والكليب نجح، مشيرا "بعدين قعدت بعدها سنة في البيت وده كان شيء محبط جدا بالنسبالي، عملت كام مشهد صغير في كام حاجة وبعدين عملت دور عسكري اسمه عمران في مسلسل كلبش 2 إخراج بيتر ميمي ودور عسكري اسمه عز في مسلسل نسر الصعيد إخراج ياسر سامي والحمدلله ساعتها ناس كتير جدا أشادت بموهبتي وإني كنت عامل إتنين عساكر ومختلفين جدا عن بعض وإفتكرت إني هرتاح و هيتعرض عليا شغل لكن إكتشفت إنه لأ وإني لازم أسعى وفضلت فعلا أسعى وألف نفس اللفة اللي بلفها كل يوم على مكاتب الكاستينج وربنا بقى بيكرمني سنة بعد سنة بدور ورا دور وعملت دور معتز في مسلسل زلزال و تجربتي في برنامج الأبواب المغلقه في دور سليمان ودور كباكا في مسلسل البرنس ودور سعيد في مسلسل فلانتينو ودور وليد كتكوت في مسلسل جمع سالم".

وأضاف ميشيل مساك: "عملت فيلم قصير إسمه إبن بلد وحصل على الجايزة الأولى في مهرجان المغرب للفيلم القصير والحقيقة كان نقله بالنسبالي وسبب ليا في شغل كتير لإني كنت بعرضه على مخرجين والحمدلله كنت بلاقي إشاده بأدائي كممثل وكانوا من خلاله بيآخدوني في أعمالهم وده يمكن الحاجة الوحيدة اللي إختارتها بإرادتي".

واختتم ميشيل مساك حديثه: "طبعا أنا لسه في بداية حياتي ومجبر على أغلب الأدوار اللي بعملها والحمد لله لحد دلوقتي ربنا بيكرمني بأدوار كويسة تحمل رسالة ولها معنى وهو ده طموحي في الفن إني أقدم فن صادق وله معنى ويحمل رسالة للمتلقي والأهم إني أكون مؤمن بيه ويمكن هتشبه بالمخرج العظيم جودار لما قال أنا أفعل ما أؤمن به فقط وهذا هو الأهم، المهم في الفن إن الفنان يقدم نفسه ويقدم اللي جواه للناس وأنا طموحي إني أقول اللي جوايا أقول اللي جوايا بس أنا هفضل أسعى ومش هبطل سعى طول ما في نفس".