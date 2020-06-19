بعد تسجيل أعلى معدل إصابة.. أكثر من 2000 حالة وفاة بكورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا، وهي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء"، أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدة المواطنين، الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2017 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة، عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ[20:41,