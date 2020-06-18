تعافي 7 حالات من فيروس كورونا بقها

أعلنت مسنشفى قها للحجر الصحي لمصابي فيروس كورنا تعافي 7 حالات من فيروس كورونا ومغادرتهم من بينهم مسن عمره 73 عاما بعد ثبوت سلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتاليتين.

وقال أحمد حسونة، المدير المالي والإداري للمستشفى، إن الحاجة حبيبة دخلت المستشفى في بداية يونيو الجاري تعاني من الضغط ومصابة بفيروس كورونا وتم تقديم الرعاية الطبية لها وغادرت المستشفي فور إثبات سلبية المسحات الخاصة بها مرتين متتاليتين، موضحا أن حالتها مستقرة.

وأضاف أن 7 حالات غادروا المستشفي اليوم وأمس ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 272 متعاف غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة وحتي اليوم.

وأشار إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق و أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء .

وأوضح أن الطاقم الطبي والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها، يوصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، المصابون بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من اجل مواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون.