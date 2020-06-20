متفوقا على الهضبة.. مجلة عالمية تصنف حمو بيكا "نمبر وان" في أفريقيا

أصدرت مجلة بيلبورد العالمية، تصنيف لأكثر وأهم المطربين الأفارقة، انتشارا واستماعا فى القارة الأفريقية، على حسب عدد الاستماع لهم، عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

تصدر تلك القائمة، مغني المهرجانات المصري حمو بيكا بنسبة استماع وصلت الى مليار مرة مشاهدة، متفوقا على المطرب المغربي سعد لمجرد، الذى حل ثانيا بـ868 مليون استماع، وفى المركز الثالث الجزائري سولكينج، ثم عمرو دياب بـ787 مليون مرة استماع، عبر موقع يوتيوب.

وحلت أغنيات محمد رمضان فى المركز الخامس، ثم حسن شاكوش، شيرين عبدالوهاب، ثم الفنان تامر حسني، ومحمد حماقي، وجاء الجزائري الشاب خالد فى المركز الحادي عشر.