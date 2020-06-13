حمو بيكا يستعين بلحن أغنية "بالباقي لبان" لأكرم حسني وأحمد فهمي

طرح مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أغنية جديدة تحمل اسم "هلا والله"، بالتعاون مع أبو ليلة وفيلو، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إذ حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وفوجئ الجمهور، بأن "بيكا" استعان باللحن الخاص بأغنية "بالباقي لبان"، والذي قدمها الفنانين أكرم حسني وأحمد فهمي، في مسلسل "رجالة البيت" الذي عُرض في رمضان الماضي.

أغنية "بالباقي لبان" من كلمات أكرم حسني، وألحان بلال سرور، وموسيقى أحمد وحيد، وتقول كلماتها: "إزاي تبيعو قلبي بعد كل ده ببلاش.. كان طبيعي نبيع ونمشي بس ممشيناش.. ياللي فاكرين الحياة هتمشي وأننا هننسى بنقولكوا لا لا لسه منسناش".