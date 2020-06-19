فرنسا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا خلال آخر 5 أيام

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم، تسجيل 14 حالة وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات في آخر 5 أيام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات في فرنسا منذ تفشى الوباء إلى 29617، كما انخفض عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات إلى أدنى معدل منذ 23 مارس الماضى، إذ يخضع حاليا 9970 شخصا للعلاج، مقابل 10125 شخصا تم الإعلان عنهم أمس الخميس، أي بانخفاض قدره 155 مريضا عن أمس الخميس، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويعالج 727 مريضا في وحدات العناية المركزة، وهي أقل حصيلة بالنسبة لهذه الفئة منذ 17 مارس الماضى .

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إنها سجلت أيضا 811 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية بما يمثل تقريبا ضعف متوسط الأعداد التي جرى الإعلان عن تسجيلها خلال الأيام السابقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

واضافت الوزارة الفرنسية، أن عدد الموجودين في وحدات العناية المركزة انخفض كذلك إلى 727 مريضا مقارنة مع 752 مريضا في اليوم السابق.

وأوضحت الصحة الفرنسية، أن المستشفيات سجلت 116 حالة دخول جديدة لمرضى للعلاج من الإصابة بكورونا المستجد في حين خضع 10 مرضى جدد للعلاج في وحدات العناية المركزة.

وبلغ عدد المرضى الذين تم علاجهم في المستشفيات وخروجهم منها في فرنسا منذ بداية مارس الماضي 74117 شخصا، فيما وصل إجمالي عدد من تلقوا العلاج جراء إصابتهم بالفيروس في الدولة خلال الفترة نفسها إلى 103 آلاف و741 شخصا.

وعلى الصعيد الرسمي، تم تسجيل 159 ألفا و452 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي في فرنسا حتى الآن مقابل 158 ألفا و641 حالة أمس الخميس، ولكن لا يزال هناك عدد كبير من الحالات المشتبه فيها أو المحتملة لم يتم تأكيدها حتى الآن في دور لرعاية المسنين ومنشآت اجتماعية - طبية أخرى.