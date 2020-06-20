بعد عرض آخر 3 حلقات.. أسباب ترجمة مسلسل الاختيار إلى لغات أجنبية

تعد خطوة ترجمة مسلسل عن حياة الشهيد "منسي"، خطوة مهمة تؤكد دور القوى الناعمة، في إرساء الشعور الوطني لدى أبنائنا بالخارج، وإن نشر آخر ثلاث حلقات من مسلسل الاختيار، مترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية، لاقى مشاهدة عالية وتفاعلاً كبيرًا، من أبناء المصريين في الخارج.

ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز أسباب الترجمة:

-نشر آخر ثلاث حلقات من مسلسل الاختيار، مترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية، حقق نسب مشاهدة عالية وتفاعلاً كبيرًا من أبناء المصريين في الخارج، على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

-مثل هذه الخطوة، جاءت إيمانًا بدور الفن والقوى الناعمة في إرساء الشعور الوطني لدى أبنائنا في الخارج.

-تقديم محاكاة حقيقية لهم، تجسد بطولات جنودنا البواسل في القوات المسلحة، خلال حربهم على الإرهاب.

-لاقت 3 حلقات الأخيرة من المسلسل، ترحيبا شديدًا من الأسر والجاليات المصرية بالخارج.

-أحداث المسلسل تعد فرصة لتفاعل الأبناء، وزيادة انتمائهم لوطنهم الأم، خاصة خلال فترة الحظر بالمنزل، في الوقت الراهن.

-وصلت مشاهدات الحلقات الثلاث المترجمة إلى أكثر من 150 ألف مشاهدة، وحصلت على آلاف المشاركات.

-وصلت إلى ما يقرب 300 ألف مواطن، حيث إن الحلقة رقم 28 وحدها، وصلت إلى 100 ألف مشاهدة، ووصلت إلى 250 ألف مواطن، وهي الحلقة التي أظهرت بطولة أسود قواتنا المسلحة، وشدة بأسهم وتماسكهم وعدم الاستسلام للهجوم.

-قضى المقدم أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة ورجاله المقاتلين، على ما يقرب من 140 تكفيريا، خلال صد الهجوم علي "كمين البرث".

-تدمير 12 عربة كروز محملة بالأسلحة والذخيرة والمدافع.