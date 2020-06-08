إطلاق اسم الشهيد "المنسي" على مركز شباب بشمال سيناء

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجّه بإنهاء الإجراءات القانونية والإدارية لإطلاق اسم الشهيد أحمد المنسى على مركز شباب أقطية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، استجابة أيضاً لرغبة مجلس إدارة المركز.

وقالت الوزارة فى بيان أمس، إن هذه الإجراءات تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة من أبطال مصر والشرطة الباسلة على بعض مراكز الشباب والهيئات العامة بالمحافظات، خاصة فى شمال سيناء، تخليداً لذكراهم، وترسيخاً لقيم الفداء والتضحية.

وأشار البيان إلى أن الشهيد البطل أحمد المنسى، أحد أبطال الجيش المصرى، الذى ضرب أروع الأمثلة فى التضحية والفداء، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وأحد شهداء الجيش المصرى العظيم، الذى سيظل نموذجاً فى الولاء والانتماء.