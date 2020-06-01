والدة الشهيد علي: المنسي كان بيعامل العساكر زي إخواته

قالت والدة الشهيد علي علي، أحد أبطال كمين البرث، إن ابنها الشهيد كان يسألها "أنتي عندك كام طفل في القبر قولتله 6 قالي وأنا هبقي السابع بتاعهم، ولما سألته ليه كده قالي أنه ناوي الشهادة وهبقي الكبير بتاعهم ونواها أكثر من مرة".

وأضافت والدة الشهيد علي، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية صدى البلد، "وهبت ابني لشعب وأرض مصر ولأرض الوطن وهو حارب العدو اللي بهدلنا وضيع شبابنا وعيالنا، أنا أم الشهيد علي اللي ربت ولقت ومش ابني البطل لكن ابن الدنيا كلها والوطن اللي احنا ماشيين عليه وخايفين عليه، وكل أم متخافش على ابنها وتضحي بدمها ولحمها لأرض الوطن لأننا عايشين عليه وبناكل من خيره".

وتابعت، "ابني الشهيد علي قال على جثتي لما واحد إرهابي يدخل ياخد دمي وزمايله اللي كانوا بيقولوله تعالي قالهم مستحيل حد يطلع فوق، وأنا وراهم والزمن وطالما فيا نفس هفضل وراهم إنما ميدخلوش ولا ياخدوا أي واحد مننا، وزمايله ضحوا بحياتهم وخافوا على علي لكن هو كان خايف عليهم وكل اللي يدخل يضربه، وهو وأصحابه كلهم ضحوا علشان بعض".

واستكملت، "علي كان أخ للشهيد أحمد المنسي ولما دخل الصاعقة ولقي علي جرئ شوية بقي هو اللي تحت أيده، وكان علي جاي فرحان من القائد بتاعه وكان دايما بيقول كلمة حاضر مفيش لا خالص حتي ليا، والعساكر كلهم كانوا بيحبوا منسي لأنه كان بيعاملهم أنهم أخواته ويخاف عليهم وحنين، وكل دفعة طلعت من تحت إيده أحسن من اللي راحت واللي جت".