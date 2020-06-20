والدة معتقل تسأل سلطة أردوغان: هل مناصرة المظلومين باتت جريمة؟

تقدمت عائلة "تايلان كولاتش أوغلو"، الذي اعتقل بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي ومحاميه، بطلب إلى جمعية حقوق الإنسان في إسطنبول أمس، وعقدت العائلة مؤتمرًا صحفيا، كشفت فيه الانتهاكات التي تعرض لها منذ اعتقاله بسبب ظروف السجن السيئة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "بيانات" التركية، إنه تم إطلاق سراحه "تايلان كولاتش أوغلو" بعد اعتقاله بسبب انضمامه لحركة "المجهولون" على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تم اعتقاله مرة أخرى في 20 مايو الماضي.

وقال محاميه "تامر دوغان" في مؤتمر صحفي اليوم، إن السلطات نفذت جميع الإجراءات دون وجود محام، ولم يستطع التواجد مع موكله في قسم الشرطة وأثناء التحقيق معه، لكنه ضغط عليهم من خلال المذكرة التي تقدم بها للمدعي العام، ولكنه لم يستطع التواجد معه حتى هذه اللحظة بسبب نقله إلى السجن على الفور في "باليكسر" فقد كان قرار الاعتقال لا رجعه فيه.

وصرحت والدته قائلة: "ابني قيد الاعتقال لأنه معارض للنظام وينتقد سياسات حزب العدالة والتنمية. كان ابني لسان المظلمومين في هذه الدولة، فهل تعتبر الدولة مناهضة الظلم والوقوف بجانب المظلومين جريمة؟ أنا متضامنة مع ابني وأريد له العدالة، وصحته لا تسمح بالاعتقال أكثر من ذلك".

من جهته، قال رئيس جمعية حقوق الإنسان في إسطنبول، معلقا على الطلبات العديدة من أسر المعتقلين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي: "من المهم للغاية إنشاء قنوات للنظر في تلك الطلبات، ونحن هنا ندعو إلى إنهاء الظلم على تايلان، فالمخاوف بشأن صحته تزداد كل يوم. وليس تايلان الوحيد الذي يعاني من الظروف الصحية السيئة في السجن، فهناك العديد من الطلبات من السجون إلى جمعيتنا. نرى أن الحصول على الخدمات الصحية أصبح مستحيلاً تماماً في السجون، خاصة أثناء الوباء".