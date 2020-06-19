فيديو.. "تيك توك" يفضح انتشار الأسلحة بين الأطفال والمراهقين في تركيا

أقدمت إحدى المجموعات الإرهابية المسلحة في تركيا، على خطوة جريئة، تؤكد ظاهرة انتشار العنف والسلاح في البلاد، في انعكاس للسياسة القمعية التي ينتهجها النظام التركي، بشأن معارضيه بالداخل، وكذلك تدخلاته العسكرية في دول الجوار، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقامت إحدى المجموعات المسلحة بمقاطعة جوفي التابعة لمدينة صقاريا، بمشاركة مقطع فيديو قصير على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" وهم يحملون البنادق والأسلحة، وسارعت الشرطة التركية لإلقاء القبض عليهم بعد تحديد هويتهم.

https://twitter.com/i/status/1273927022583087104

وقالت قناة "100 تي في" التركية، إن قوات الشرطة التركية داهمت مقر المجموعة المسلحة بمقاطعة جوفي، بعد مشاركتهم فيديو لهم حاملين الأسلحة والمفرقعات على تطبيق "التيك توك"، بعد تحديد هويتهم من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، وقامت بإلقاء القبض على 20 شخصًا، وتم ضبط 9 بنادق، و3 مسدسات، و3 مسدسات أخرى فارغة، وكميات من المخدرات في عمليات التفتيش التي أجريت في منازل المشتبه بهم.

وذكرت قوات الشرطة أن 8 من المشتبه بهم تقل أعمارهم عن 18 عامًا، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.