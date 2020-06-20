في ليبيا.. ارتفاع قتلى "مرتزقة الحكومة التركية" إلى 417 بينهم 30 طفل

تواصل تركيا إرسال "مرتزقتها" من الفصائل السورية الموالية لها، للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب "حكومة الوفاق" في ليبيا.

ويواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان، مواكبة عملية النقل تلك، حيث جرى نقل دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة، بالتزامن مع عودة مئات المقاتلين منهم إلى سورية.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن العائدين قد حصلوا على مستحقاتهم المالية بشكل كامل عقب التقدمات الأخيرة لقوات "حكومة الوفاق" في ليبيا وبذلك ترتفع أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، إلى نحو 14700 "مرتزق" من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 2600 إلى سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1800 مجند.

ومن ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 14 - والـ 18 غالبيتهم من فرقة "السلطان مراد"، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر، كما أن هناك 400 مرتزق اتخذوا من الذهاب إلى ليبيا ذريعة للوصول إلى أوربا، وقد دخلوا أوربا بطرق غير شرعية عبر إيطاليا.

عودة نحو 2600 مقاتل من "مرتزقة الحكومة التركية" إلى سورية

وفي سياق متصل، جرى توثيق مقتل 14 مقاتل من حملة الجنسية السورية خلال المعارك إلى جانب "حكومة الوفاق" ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 417 مقاتل بينهم 30 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل، فيما عاد نحو 2600 مقاتل من "مرتزقة الحكومة التركية" إلى سورية.