حسين أبو حجاج يحكي تجربته مع التمثيل: شكلي البطل الرسمي لاختياري

قال الفنان حسين أبو حجاج، إن بدايته في التمثيل، كانت من قصر ثقافة بني مزار، الذي يقع أمام ورشة الكاوتش التي يمتلكها، وتعرف على المخرج عصام الفولي، وهو أيضاً من محافظة المنيا، وكان يقوم بعمل "فوازير رمضان" على القناة السابعة، واختارني معاه للعمل بالتمثيل.

وأضاف أبو حجاج، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية MBC Masr، في البداية أخبرته بأني لا أجيد التمثيل فرد هعلمك، وبالفعل شاركت معه في 5 حلقات، وبشهادته وشهادة الجميع أنها كانت من أحسن الحلقات التي تم عملها، وبعد ذلك اقترح على ابن عم الفنان هاني رمزي، الذي يمتلك محل بجوار ورشتي، أن أذهب معه لهاني رمزي.

وتابع: بالفعل ذهبت معه للفنان هاني رمزي، وأعجب بشخصيتي، وقال لي "إنها مش موجودة، وهاخدك معايا في فيلم، وهتتعرف وتشتغل"، وبالفعل اتصل بي للمشاركة معه في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وهذه كانت البداية بمشهد لؤي، وتوالت بعد ذلك الأعمال الفنية المشتركة في فيلم "فرقة بنات وبس، غبي منه فيه، صعيدي رايح جاي"، وبعد الانتهاء من تصوير هذه المجموعة من الأفلام، كان المخرجين والمساعدين بدأوا يعرفوني، وبدأت في العمل بالتمثيل.

واستكمل: لم يخطر ببالي بعد العمل في التمثيل غلق الورشة، "في الوقت ده مكناش بنشتغل بفلوس، وكنت ببدأ جديد وباخد 100 أو 200 جنيه، وكنت باخد الفلوس وأديها للريجستير اللي بيتصل بيا، وقعدت حوالي سنتين على كده، وبعدها بدأ الأجر يرتفع نسبيا، لذلك لم استطيع المغامرة بغلق ورشة تعمل علشان التمثيل، وفلوسه مش اد كده".

وأوضح، أن "البطل الرسمي لاختياري في التمثيل، هو الشكل، وهو اللي خلاهم يتصلوا بيا، وأخدوني أمثل، خاصة مع نجوم الكوميديا".