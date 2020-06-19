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غرق شاب بترعة الشيخ زايد بمطروح.. والأهالي يبحثون عن جثته منذ يومين

كتب:

محمد بخات
11:14 م | الجمعة 19 يونيو 2020
عشرات الأهالى يتجمعون على ضفاف ترعة الشيخ زايد بمطروح للبحث عن جثه غرقت منذ يومين

عشرات الأهالى يتجمعون على ضفاف ترعة الشيخ زايد بمطروح للبحث عن جثه غرقت منذ يومين

لقى الشاب عبدالشافي مستور الصحفاق مصرعة غرقا فى ترعة الشيخ زايد شرق مطروح خلال استحمامه في الترعة ولم تظهر جثته منذ يومين حتى الآن ولم يعثر أهله على الجثمان.

وقال عاطف زحام من أهالي مطروح منذ ظهر الأمس والبحث جار عن الغريق بترعة الشيخ زايد وننتظر الغطاسين المتطوعين أو الإنقاذ النهرى للتحرك والبحث عن الفقيد الشاب عبدالشافى مستور الصحفاق.

من ناحية أخرى تجمع العشرات من أهل المتوفى وأقاربة على جانبى ترعة الشيخ زايد على مدار يومين فى إنتظار ظهور الجثمان أو العثور عليه أو مشاركة أحد الغطاسين لإنتشال جثمانة من الترعة.

 