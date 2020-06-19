غرق شاب بترعة الشيخ زايد بمطروح.. والأهالي يبحثون عن جثته منذ يومين

لقى الشاب عبدالشافي مستور الصحفاق مصرعة غرقا فى ترعة الشيخ زايد شرق مطروح خلال استحمامه في الترعة ولم تظهر جثته منذ يومين حتى الآن ولم يعثر أهله على الجثمان.

وقال عاطف زحام من أهالي مطروح منذ ظهر الأمس والبحث جار عن الغريق بترعة الشيخ زايد وننتظر الغطاسين المتطوعين أو الإنقاذ النهرى للتحرك والبحث عن الفقيد الشاب عبدالشافى مستور الصحفاق.

من ناحية أخرى تجمع العشرات من أهل المتوفى وأقاربة على جانبى ترعة الشيخ زايد على مدار يومين فى إنتظار ظهور الجثمان أو العثور عليه أو مشاركة أحد الغطاسين لإنتشال جثمانة من الترعة.