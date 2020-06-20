اليمن: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 919 حالة

أعلن اليمن، اليوم، ارتفاع الإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 919 حالة، على مستوى المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء، في بيان، إنها سجلت 10 إصابات جديدة، جميعها في العاصمة المؤقتة "عدن".

وأضافت اللجنة، أنها سجلت 3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظتي حضرموت وأبين.

وأشارت اللجنة اليمنية، إلى تعافي 15 حالة إصابة في لحج وأبين ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 288 حالة.

وكانت الجهات الصحية في محافظتي تعز وحضرموت، أكدت عدم قدرتها على تأكيد إصابة عشرات الحالات التي ظهرت عليها أعراض الإصابة بالفيروس التاجي تبعا لنفاذ المحاليل المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات منذ أيام.