عدم السهر والإكثار من السوائل.. نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

مع اقتراب موعد بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة هذا العام، الذي يعتبر حالة استثنائية مع انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19"، يقدم أساتذة علم النفس، العديد من النصائح التي يجب على الطلاب والأهالي اتباعها، من أجل تخفيف الضغط النفسي، وزيادة قدرة الطلاب على المراجعة والتركيز، أثناء الامتحانات.

"غلاب": على الطالب الحصول على قسط كافي من الراحة لا يقل عن 6 ساعات.. وعلى الأهالي تخفيف الضغط عليهم

الدكتور محمود غلاب، أستاذ علم النفس والمعالج النفسي، يقول إن هناك ضغط كبير على الطلاب والأهالي خلال الفترة الحالية، ولكن عليهم التعامل مع الواقع، ويجب على الطالب أن يعلم جيدًا انه يمر بفترة مهمة بالنسبة له من أجل تحديد مستقبله، ويحاول البعد عن كافة أشكال الضغط ولا يفكر سوى في دراسته وامتحاناته فقط، قائلا: "لازم الطالب يحصل على قسط كافي من الراحة في ليلة الامتحان لا تقل عن 6 ساعات، لأن الامتحان يحتاج إلى قدرات التركيز وتذكر المعلومات وترجمة كافة المعلومات داخل ورقة الامتحان، لذلك عليه التمتع بقدر كبير من الهدوء والراحة".

وأكد "غلاب"، أن عدم النوم والسهر ليلة الامتحان خطير للغاية على قدرة الطالب في التركيز أثناء الامتحان "ممكن ينسى معلومات حافظها بسبب عدم التركيز، واحنا مش عاوزين عقل مجهد، لأن الشخص صاحب العقل المجهد هتزيد أخطاءه".

وأشار إلى أن الخوف أو التوتر، شيء مهم في حياة الجميع، إذا تم استخدامه بشكل إيجابي، لكن التوتر بشكل غير الطبيعي خطأ يجب الابتعاد عنه، مضيفًا: "لازم الطالب ميفكرش غير في اللحظة اللي هو فيها وميفكرش في أي حاجة تانية هتيجي بعد كدة".

ويرى "أستاذ علم النفس"، أنه يجب على أهالي الطلاب تخفيف الضغط على الطلاب بسبب الظروف الحالية نتيجة انتشار فيروس كورونا وفترة الامتحانات، وأن ينصحوا أبنائهم باتباع الاجراءات الاحترازية دون زيادة الضغط عليهم.

"ماجد": طبق السلطة رئيسي في كل الوجبات.. ويجب الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة أو السريعة

أما عن النظام الغذائي يوضح الدكتور ماجد أسامة، اخصائي التغذية العلاجية والصحة العامة وتغذية الرياضيين، أن النظام الغذائي بالتأكيد مُفيد لكل الطلاب خلال فترة الامتحانات، وأنه يجب الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة أو السريعة لأنها تؤثر سلبًا على التركيز.

وأضاف أسامة: "لازم يأكل أكل خفيف عشان يقدر يواصل في المذاكرة ويحافظ على تركيزه، ويتجنب الضرر من خلال ان معدته مليانة وبالتالي يحس بالخمول، لأن الأكل الكتير هيحسسه بالخمول وانه عايز ينام ويجيله ارتجاع في المريء، وتسحب الدم كله للدورة الدمورية من المعدة فيقل التركيز"، مشيرًا إلى أن شرب الكافيين مع السهر ليلة الامتحان تؤثر أيضًا بالسلب على قدرة الطلاب على استرجاع المعلومات أثناء الامتحان.

ويؤكد "ماجد"، أنه يجب الاهتمام بشرب السوائل بكثرة، على الأقل من 2 إلى 3 لتر مياه في اليوم، حتى لا يصاب الطلاب بالجفاف وتتأثر قدرتهم على التركيز، متابعًا: "يفضل انهم يأكلوا الطعام الغني بالأوميجا 3 زي السمك وزيت الزيتون، مع تناول الخضروات والفاكهة بشكل مستمر، بالاضافة إلى تناول طبق السلطة على أن يكون رئيسيا في كل الوجبات، وزيادة تنوع الخضروات به"، موضحًا أنه لا يُفضل اتباع أحد من الطلاب نظام رجيم حاد في تلك الفترة، والافضل انهم يسيروا على نظام غذائي متوازن ومعتدل حتى يستطيع الجسم الحصول على كافة احتياجاته من الطعام.

وينصح "اخصائي التغذية العلاجية"، بتناول وجبة الافطار في الصباح قبل ميعاد الامتحان بساعتين أو ثلاث ساعات، لأن عدم تناول الطعام يضر الطالب، متابعًا: "بعض الطلاب بتلجأ لبعض الفيتامنيات والمعادن في فترة الامتحانات، لكن دي بتتاخد في حالة النقص فقط، لأنه الافضل ان يحصل الشخص على الفيتامنيات والمعادن من خلال الطعام حتى يحقق أكبر استفادة".