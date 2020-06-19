تركيب بوابات التعقيم بلجان امتحانات الثانوية العامة في جنوب سيناء

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، الاستعدادات الخاصة بتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة، والبالغ عددها 7 لجان، وتجهيز وفرش 9 استراحات لاستقبال الملاحظين.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، إن لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 794 طالب وطالبة، وجرى تركيب 7 بوابات تعقيم بواقع بوابة بكل لجنة، و ماكينة واقي بلاستيكي للأرجل، و كميات كافية من الكمامات، إضافة إلى قياس حراري لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى التنسيق مع مديرية الصحة، لتوفير ممرضة بكل لجنة، وكميات من الأدوية و الأدوات الطبية، إضافة إلى توفير كميات من المطهرات، لتعقيم وتطهير اللجان مرتين يوميًا ، مرة قبل دخول الطلاب للجان، والأخرى عقب انتهاء الامتحان.

على جانب آخر، أجرى عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بالإدارات التعليمية، لمتابعة تركيب بوابات التعقيم وتجريبها، وأيضًا متابعة أعمال التطهير والتعقيم التي تجرى داخل اللجان.

كما تابع تجهيز وفرش الاستراحات الخاصة باستقبال الملاحظين.

وأشاد وكيل المديرية بالإجراءات الاحترازية المتبعة، لحماية ووقاية الطلاب من فيروس "كورونا" المستجد.