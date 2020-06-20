حسين أبو حجاج: السقا وهنيدي قالا لي "هيبقى لك جمهور ومحبين"

تحدث الفنان حسين أبو حجاج، عن اختياره في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، بطولة الفنان محمد هنيدي، قائلا: كان عن طريق الاتصال بي، وطلبي بالذهاب لقصر الثقافة الروسي، وتقابلت مع الفنان هاني رمزي، "أخدني وقعدني في جنينة، وقالي متتنقلش من هنا، لما أقولك تعالي تيجي، وجابلي المخرج سعيد حامد وعرفه عليا، وقاله ده عم حسين، ورد ايه يا هاني ده، لما أنت عندك حاجة زي كده مقولتش ليه".

وأضاف أبو حجاج، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية MBC Masr، وبالفعل أخذت مشهد واحد في الفيلم، "بعد كده عرفني على محمد العجمي، محمد هنيدي، أحمد السقا، ورحبوا بي قبل العمل، وقالوا أنت فعلا شخصية هتبقي ليها جمهور ومحبين".

وتابع: أن المواقف والنصيحة التي لن يستطيع نسيانها في فيلم "صعيدي رايح جاي"، مع الفنان هاني رمزي، عندما اختارني في البطولة معه، ونصحني "قالي أنت أخدت بطولة في الفيلم ده، أوعى حد يتصل عليك يقولك تعالى أعمل مشهد أو مشهدين وتقول لا، وافق علشان الرفض هيخليك تتنسي".

واستكمل، أن دخولي لمسلسل "الكبير أوي"، كان مع المخرج إسلام خيري، ورشحني لكي أكون من رجالة الكبير أوي، وتعاقدت معهم على 5 أيام شغل، وبعد انتهاء دوري، المخرج قال "لا شغله مخلصش، وهعمله أوردر، ويكون متواجد لآخر المسلسل، وبقيت أساسي للآخر، وشخصية أشرف هي اللي غطت على جميع الشخصيات التي قبلها".