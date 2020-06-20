حسين أبو حجاج عن انتشار شائعة وفاته: "التليفون فضل على ودني 3 أيام"

قال الفنان حسين أبو حجاج، إنه من حوالي سنتين، نشر شخص شائعة على السوشيال ميديا بوفاتي، وطلب من الجمهور أن يدعو لي بالرحمة، وفوجئت بكم هائل من الناس بتسأل عليا، سواء على السوشيال ميديا أو التليفونات.

وأضاف أبو حجاج، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية Mbc masr، أنه بعد انتشار شائعة وفاتي، الكثير من الأشخاص الذين لم يعرفوا رقم هاتفي للاطمئنان عليّ كانوا يتصلون على شخص يمتلك مكتب إنتاج، ونظرا لكثرة المتصلين عليه، وضع رقمي على الفيس بوك "قالهم حبيبكم أهو اطمنوا عليه بنفسكم"، وفوجئت بتليفونات من مصر والدول العربية بالكامل، للاطمئنان عليّ.

وتابع: أنه من كثرة التليفونات التي تلاقها، "فضلت قاعد 3 أيام التليفون على ودني ومبنامش علشان أرد على الناس، والحمد لله محبة الناس نعمة من عند ربنا".

وأكد، أنه في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتواجدي في الورشة، أحرص بشكل كبير على ارتداء الكمامة بصفة مستمرة، وغسل اليدين كل فترة بالماء والصابون وشرب الشاي، في أكواب بلاستيكية تستعمل مرة واحدة وأتخلص منها.