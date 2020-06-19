"بنحارب كورونا" صفحة لمتابعة حالات الحجر المنزلي في المنيا

دشن الدكتور هاني اسحق استشاري أمراض الروماتيزم، ومفتش صحة المنيا ووكيل إدارة العلاج الحر سابقاً، مبادرة لمتابعة حالات مصابي فيروس كورونا، وذلك عبر صفحة بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أطلق عليها "بنحارب كورونا"، وذلك لمتابعة حالات الحجر المنزلي المصابين بالفيروس المستجد "كوفيد 19"، في ظل عدم وجود أماكن شاغرة ببعض المستشفيات وتلقى الكثير العلاج في منازلهم وفقا لبروتوكول علاج وزارة الصحة.

قال أسحق" إنه قرر إطلاق الحملة لمتابعة استفسارات أي من المرضى بمنتهى السرية، وطوال الـ 24 ساعة، وتوفيراً على متلقي العلاج وأهله للتنقل في ظل تلك الأوقات الصعبة، وتوفيراً للوقت، مضيفاً أنه يعاونه عدد آخر من الأطباء الاستشاريين بالمجان، من أجل الوصول بالمرضى إلى حالة الشفاء، ولعدم زيادة الضغوط على المستشفيات.

أشار طبيب المنيا إلى أن مريض الكورونا لا يمكن لأحد التعامل معه في منزله، منعاً لإنتشار العدوي، لذلك فان حالته النفسية تحتاج للتحدث والاستفسارات لطمأنته، وسوف تكون تلك المبادرة على تواصل مع أية حالات عبر الصفحة أولاً بأول.