اليمن: الكويتية للإغاثة تفتتح مخيما مؤقتا للنازحين في مأرب

افتتحت الجمعية الكويتية للإغاثة، مخيما مؤقتا لإيواء النازحين في محافظة مأرب اليمنية، ضمن حملة "الكويت بجانبكم" المستمرة منذ 6 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت "مؤسسة إستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية" المنفذة للمشروع في بيان، أمس الجمعة، إن المخيم يحتوي على 200 خيمة بجميع مستلزماتها من فرش وبطانيات وحمامات وصرف صحي وإمدادات مياه.

وأضافت المؤسسة، أن المخيم الذي افتتح الثلاثاء الماضي سيوفر وجبات جاهزة وخزانات مياه صالحة للشرب وعيادة طبية لمعالجة المرضى لمدة شهر كامل.

وثمن نائب مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين خالد الشجني، هذه الوقفة الإنسانية من الكويت التي كانت ولازالت لها السبق في التدخل الانساني لإغاثة النازحين والمحتاجين من أبناء الشعب اليمني في ظل الأزمة القاسية التي يمرون بها.

وأعرب الشجني، عن بالغ تقديره لجهود الجمعية الكويتية للإغاثة في تخفيف معاناة اليمنيين وخصوصا النازحين عبر بناء المخيمات النموذجية والمؤقتة وتوفير الخدمات الصحية والمعيشية.

بدورها أشادت مدير مكتب "مؤسسة استجابة" في إقليم سبأ نسيبة الغساني، في بيان بالدور الإغاثي والإنساني النبيل الذي تتبناه دولة الكويت في مساعدة الشعب في مختلف المجالات.

وأشارت الغساني، إلى الجهود الانسانية والإغاثية الكبيرة والمؤثرة التي تدعمها الجمعية الكويتية للإغاثة لتخفيف معاناة اليمنيين، موضحة أن هذا المخيم يأتي امتدادا لمجموعة مشاريع إغاثية كبيرة استفادت منها آلاف الأسر النازحة والمتضررة في مختلف المناطق اليمنية.