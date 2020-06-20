يقطنها 75 ألف أسرة.. ملامح تطوير مربع "محسن الكبرى" بالإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إشارة البدء في تطوير منطقة مربع محسن الكبرى، بنطاق حي المنتزه أول، بتكلفة تقدر بـ108.2 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهرا، بتمويل من صندوق العشوائيات، التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

نستعرض أهم ملامح مشروع التطوير، الذي يخدم 75 ألف أسرة تقطن في المنطقة، حيث يأتي التطوير تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه ديسمبر الماضي مع الصندوق، لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة، تخدم نحو 2 مليون نسمة، من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.

منطقة محسن الكبرى يقطن بها حوالي 75 ألف أسرة، وتقع على مساحة 477 فدان.

وتبدأ جميع الأعمال بالتوازي، بدءً من تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 15.9 مليون جنيه، من خلال تركيب 1000 ذراع، و500 عامود إنارة، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي، ويشمل تركيب 1000 شنيشة أمطار جديدة، وتطوير الطرق والشوارع، بتكلفة 92.3 مليون جنيه، من خلال رفع كفاءة ورصف 167 شارع، بإجمالي أطوال شوارع بالمنطقة 38 ألف كيلو متر.

من الجدير بالذكر، أن محافظ الإسكندرية، أطلق إشارة البدء في تطوير منطقة العصافرة قبلي بحي منتزة ثان، ومنطقة نادي الصيد بحي وسط، ومنطقة الدخيلة بنطاق حي العجمي، وتشمل أعمال التطوير، رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.