سياحة الإسكندرية تحذر من فسخ التعاقد والغرامة المخالفين لغلق الشواطيء

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، مستأجري الشواطئ بأحياء العجمي والجمرك من السماح بدخول مصطافين، ومخالفة قرارات مجلس الوزراء باستمرار غلق الشواطئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الإدارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، بضرورة إحكام غلق الشواطئ ومنع دخول المواطنين، مؤكدة أن أي شاطئ مؤجر يستقبل رواد خلال الفترة الحالية سيتعرض لغرامة مالية كبيرة.

وأوضح البيان أنه جرى توقيع غرامة مالية على 9 من مستأجري الشواطئ بأحياء العجمي والجمرك خلال الأيام الماضية، بينهم 3 شواطئ جرى مضاعفة الغرامة لتعمد تكرار المخالفة.

وأشارت على أنه في حالة الإصرار على مخالفة قرار الغلق سيجري مضاعفة الغرامة للمرة الثالثة بعدها سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لفسح التعاقد مع المستأجر، وذلك طبقا لبنود التعاقد وكراسات الشروط.

وأوضح أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ستواصل المرور على كافة الشواطئ بمعاونة الأجهزة الأمنية والأحياء، للتأكد من منع التجمعات حرصا علي الصحة العامة، ومنعا لتفشي فيروس كورونا.