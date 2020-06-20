"العثيمين" يشيد بإسهام الدول الأعضاء في استضافة اللاجئين

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بإسهام الدول الأعضاء في استضافة اللاجئين، واستمراراها في الوفاء بالتزامها الراسخ بتوفير الحماية لهم لكونه واجبا إسلاميا وإنسانيا تفرضه تعاليم الإسلام السمحة، والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل عام.

ودعا العثيمين -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أمس الجمعة- المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات اللازمة للدول الأعضاء وفقا لمبادئ الشراكة العادلة، مشيرا إلى أن إحياء اليوم العالمي للاجئين يصادف هذا العام ظروفا استثنائية صعبة يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" وتداعياتها السلبية، مما يستدعي تكثيف الجهود الفاعلة وتنسيقها للتخفيف من وطأة الآثار السلبية لهذه الجائحة على اللاجئين.

وأكد الأمين العام للمنظمة، ضرورة تكاتف الجهود للتصدي لجذور أزمة اللاجئين في العالم الإسلامي بجميع أبعادها السياسية والاجتماعية والإنسانية، خاصة تأثيرها على النساء والأطفال، مشيرا إلى التزام المنظمة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، خاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة في جميع المجالات وذلك في ضوء اتفاقية التعاون وخطة العمل بين الجانبين.

وفي سياق آخر، ثمن الأمين العام، عالياً الدور المهم الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي والدول الأعضاء للاستجابة لنداءات الوكالة ودعمها لتمكينها من مواصلة خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم تحقيق حق العـودة اتساقا مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا استمرار جهود المنظمة الخاصة بإنشاء صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، مما يسهم في مساندة دور الوكالة في تقديم الخدمات الضرورية لهم.

"التعاون الإسلامي" والأمم المتحدة تستعرضان جهود مكافحة كورونا

وعلى صعيد آخر، عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا افتراضيا ثنائيا مع وفد من ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الخليج، لاستعراض واستعرض الجهود المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا المستجد "كوفبد 19".

وترأس وفد الأمانة العامة، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق علي بخيت، فيما ترأس وفد المفوضية المثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الخليج خالد خليفة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في جميع المجالات المتعلقة بأوضاع اللاجئين في العالم الإسلامي، وأكدا ضرورة التنسيق المشترك لمعالجة أوضاعهم في ضوء اتفاقية التعاون وخطة العمل المشتركة بينهما.