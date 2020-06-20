طبيب يحذر من دواء ديكساميثازون: مينفعش يتاخد بدون إشراف أو خارج مستشفى

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، إن نسبة قليلة جدا هي من تحتاج علاج الديكساميثازون، لأنه يعالج الالتهابات الشديدة، وليس علاج لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولا يجوز استخدامه إلا في حالات معينة، وأن من يفكرون في استخدامه، فهو شئ خطير وخاطئ، وليس له علاقة بكورونا، ونحن نعالج أحد مضاعفات الفيروس للشخص المحتاج.

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية Mbc masr، أن أكثر من 80% من مصابي كورونا، لا يحتاجون الديكساميثازون، ولا يجوز أن ينشر خبر إعلامي، ونفاجئ بعد نصف ساعة، عدم تواجد الدواء في الصيدليات، لافتا إلى أنه عندما تكتشف الموضوع، ونتعامل معه بصورة مبكرة، فإن نسب نجاح العلاج والشفاء تكون عالية جداً.

وهنأ الأطقم الطبية سواء الموجودة في وزارة الصحة أو في المستشفيات الجامعية، ويقومون بدورهم على أكمل وجه، مضيف أن بروتوكول العلاج المصري من البروتوكولات الممتازة التي تحقق نسب شفاء عالية، وهي حقيقة لابد أن تذكر، وهو متقدم ويتم تبديله كل فترة، بناء على كل ما هو جديد في هذا المجال.