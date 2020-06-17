إصابة أستاذ أمراض معدية بمعهد الكبد القومي بالمنوفية بفيروس كورونا

أصيب الدكتور عبدالجواد السيد أستاذ الأمراض المعدية بمعهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية، بفيروس كورنا المستجد، حيث تم التأكد من إصابته بعد ظهور الأعراض عليه وإجراء التحاليل المعملية.

وأكد الدكتور محمد الصاوي مدير المستشفيات الجامعية في المنوفية لـ"الوطن"، أن الدكتور عبدالجواد السيد حُجز بمعهد الكبد، ووُضع على جهاز تنفس صناعي، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة .

على صعيد متصل، أكد "الصاوي" أن جامعة المنوفية لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة بين الأطقم الطبية منذ شهر، نافيًا وجود وفيات بين العاملين أو المنسوبين لجامعة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.