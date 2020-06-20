إصابات كورونا في البرازيل تتخطى حاجز المليون

أعلنت البرازيل، أمس الجمعة، أن عدد الإصابات لديها بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، تخطى المليون، فيما قارب عدد الوفيات بالفيروس 49 ألفا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان، أن عدد الإصابات وصل إلى1.032.913 حالة بعد تسجيل 54771 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 48954 حالة بعد تسجيل 1206 وفيات جديدة لنفس الفترة.

وتعتبر البرازيل صاحبة ثاني أعلى عدد في الاصابات والوفيات بالفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.