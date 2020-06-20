عامل "دليفري" ينقل كورونا إلى 10 أسر بالسويس

نقل عامل توصيل طلبات "دليفري" بمحافظة السويس، عدوى فيروس كورونا، إلى 10 أسر من مناطق سكنية مختلفة، وأصيبوا بالعدوى وجار حاليا علاجهم.

وقال مصدر طبي إن عامل "دليفري"، تأكدت إصابته بفيروس كورونا بالسويس، وبعد نقله إلى أحد مستشفيات العزل، أكد أنه نقل العدوى إلى أسر، إثر توصيل الطلبات لها إلى المنازل، داخل مناطق سكنية مختلفة بالمحافظة.

وأضاف المصدر أنه بعد دخول العامل مستشفى العزل بأيام، تأكدت عدد من الأسر، من إصابة أفرادها بفيروس كورونا، مؤكدين لمسؤولي التقصي بمديرية الصحة، أنهم متأكدين أن العدوى نقلت لهم من عامل الدليفري، الذي كان يقوم بتوصيل الطلبات لهم.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العزل، أن عدد من عمال الدليفري بالمحافظة، أصيبوا بالفيروس، وبالتأكيد تسببوا في نقل العدوى لغيرهم من المواطنين، وأن عامل توصيل طلبات للمنازل، أكد أنه نقل العدوى لأسر بدون قصد، وصل عددهم إلى 10 أسر، داخل مناطق سكنية بالمحافظة.

وكانت مديرية الصحة بالسويس، أعلنت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة، ليصل إجمالي المصابين إلى 150 شخصا.