يوميات كورونا في الخليج..ارتفاع إجمالي إصابات السعودية إلى 150292 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 8.746.107، فيما وصل إجمالي الوفيات 461.768، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.619.506 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصبح الإجمالي 150292 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 1849 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 95764 حالة، وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1184 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن الحالات النشطة بلغت 53344، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1941.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في قطر إلى 85462

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الجمعة، تسجيل 7 وفيات بكورونا المستجد، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 93 حالة.

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إنه تم تسجيل 1021 حالة إصابة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 85462.

وأشارت الصحة القطرية، إلى تسجيل 1767 حالة شفاء ليصل الإجمالي إلى 65409 حالات

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 852 إصابة جديدة بكورونا المستجد منها 368 لعمانيين، و484 لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 27670 و125 وفاة وتماثل 13974 للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 3317، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ارتفاع وفيات كورونا في البحرين إلى 57 حالة

وفي البحرين، أعلنت السلطات، تسجيل 5 وفيات و 469 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وذكرت وزارة الصحة البحرينية في بيان، أن من بين الاصابات الجديدة 295 حالة هي لعمالة وافدة و171 حالة لمخالطين وثلاث حالات قادمة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضحت الصحة البحرينية، أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 57 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية 14696 حتى الآن بعد تسجيل 511 حالة وأن عدد الحالات القائمة بلغ 5677 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء أكثر من 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وكشفت السلطات الإماراتية، عن 393 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 44145 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، وفاة مصابين اثنين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 300 حالة، كما أعلنت عن شفاء 755 حالة جديدة لمصابين، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 30996 .

الكويت تقترب من 39 ألف حالة إصابة بكورونا

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 604 إصابات جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 38678 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة أثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة 313 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا". وبلغ عدد حالات الشفاء من كورونا المستجد، 30190 حالة بعد تعافي 678 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن حالات الإصابة الـ604 السابقة تضمنت 313 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 51.82 % و291 حالة لغير الكويتيين بنسبة بلغت48.17%.

وأضاف السند، فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 193 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بكورونا 8175 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية 54 شخصا، وأشار السند، إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 3087 مسحة

وتابع المتحدث الكويتي قائلا، إن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 349412 ألف فحص.