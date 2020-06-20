"النانو تكنولوجي" يتصدر أجندة المنتدى البيئي الدولي لجامعة طنطا غدا

قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إن المنتدى البيئي الدولي الرابع الذي تنظمه الجامعة غدا تحت عنوان "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة"، يأتي للاستفادة من جهود العلماء من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات.

وأضاف أنه سيجري مناقشة 250 بحثاً علمياً بهدف التوصل إلى حلول للمشكلات البيئية، من بينها أحدث الأبحاث في الاقتصاد الأخضر وطرق تطبيقه، وكيفية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيس المنتدى، أن العلماء والباحثين والخبراء المشاركين في المنتدى من؛ الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليابان، الهند، باكستان، ماليزيا، ونيجيريا، وكوريا الجنوبية، بولندا، والسودان، بولندا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات والبحرين، وغيرها.

وأضاف نائب رئيس الجامعة - أن المنتدى سيناقش 17محوراً، يأتي على رأسها: "النانو تكنولوجي" وتطبيقاته، و"استدامة الموارد الطبيعية"، و"تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته" و"الصحة العامة والمخاطر البيئية"، و"الاستخدام الرشيد للأدوية واقتصاديات الدواء"، "الاقتصاد الأخضر والإدارة البيئية"، و"الأثر البيئي على الصحة"، "التشريعات البيئية" و"التغيرات المناخية" و"تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية" - وذلك افتراضياً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اتساقًا مع الظروف الحالية لجائحة كورونا.