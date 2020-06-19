البيئة تبدأ أول انشطة مبادرة اتحضر للأخضر لحماية التنوع البيولوجي

في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر"، والتي تتولاها وزارة البيئة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تدشين حملة نظافة موسعة تحت الماء لقاع البحر الأحمر من خلال محميات البحر الأحمر بالتعاون مع المحافظة وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، بالإضافة إلى جمعية هيبكا، بداية من اليوم 19 إلى 29 يونيو الجاري.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الحملة تعتبر أول أنشطة مبادرة "اتحضر للأخضر" في مجال حماية التنوع البيولوجي وصون المحميات الطبيعية للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية لنا وللأجيال القادمة وفق مبادئ التنمية المستدامة بضرورة دمج شركاء العمل البيئي من المجتمع المدني و القطاع السياحى فى الأنشطة البيئية.

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجى، بالإضافة إلى دمج المجتمع المدني والعاملين في قطاع السياحة في برامج صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجي والحفاظ على استدامتها.

وأشارت "فؤاد"، إلى أن إقامة حملة النظافة يأتى استمرارا لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل جديدة وغير تقليدية مع المجتمع لدعم العمل البيئي وفق آليات التنمية المستدامة والعمل على الاستفادة من طاقاتهم فى حماية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية.