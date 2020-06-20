إزالة تعديات على جزيرة بنيل الجيزة حولها رجل أعمال إلى قاعات أفراح

قامت وزارة الموارد المائية والري، بتوجيه ضربة موجعة لواحدة من أقدم وأكبر حالات التعدي على نيل القاهرة، حيث نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل حملة لإزالة التعديات بناحية منيل شيحه - محافظة الجيزة، في ضوء الملاحقات التي يقوم بها القطاع للتعديات المتوارثة منذ سنوات.

وصرح المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن أجهزة القطاع قامت بإزالة واحدة من أقدم وأكبر حالات التعدي علي نيل القاهرة والتى تمثلت في قيام أحد كبار رجال الأعمال بالتعدي على إحدى الجزر النيلية التي يضع يده عليها منذ عشرات السنين، وقام بأعمال تسوية وردم قُدرت بـ 12 ألف متر مسطح مستغلا الجزيرة المخصصة للزراعة وتحويلها إلى جزيرة سياحية للتربح وإقامة الحفلات والأفراح عن طريق الردم المخالف بمجري نهر النهر.

وأضاف "خالد"، أن أجهزة القطاع رصدت وتابعت الوضع الحالي للمخالفة وتم التوثيق لأعمال الردم المخالف من خلال التنسيق مع المعاهد البحثية بالوزارة واستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية على مدار يومين، وتم إزالة الأعمال المخالفة من أسوار وكميات ردم غير مسبوقة.

جدير بالذكر أنه تم إحالة المتعدي للنيابة العسكرية التي أعملت شئونها وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة القضية.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية بكافة أجهزتها قدما في إزالة كافة التعديات على مجرى نهرنا الخالد لتبقي مصر هبة النيل.