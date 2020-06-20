جيمس فوكس يستعد لتجسيد شخصية "تايسون" بنظام رياضي مُرهق

كشف الممثل جيمي فوكس الحاصل على جائزة أوسكار، عن قيامه ببطولة فيلم يجسد خلاله السيرة الذاتية لأسطورة الملاكمة الأمريكي السابق مايك تايسون.. بحسب ما نشر موقع CNN.

وفي حديث إلى المنتج بهوليوود مارك بيرنبوم، في مقابلة مباشرة على Instagram، كشف الممثل البالغ من العمر 52 عاما، أنه كان يجهز للدور بنظام تمارين مرهق، استعدادا لبدء التصوير.

وقال المنتج "بيرنبوم"، إن القيام بالسير الذاتية أمر صعب، أحيانًا يستغرق الأمر 20 عامًا لإنجازه، ولكنهم بدأوا بالفعل في إنجاز الفيلم.

وكشف "فوكس" أنه التقى بتايسون لأول مرة بعد أداء الممثل، لاستاند آب كوميدي، وكان عمره 22 عامًا، وقال إنه رأى تايسون، البالغ من العمر الآن 53 عامًا، بشكل مختلف.

وكشف فوكس عن نظام تمرين مرهق استعدادًا للدور ليكون بالوزن المناسب، وقال: "الناس سوف يعتقدون أنني مايك تايسون".

وولد فوكس في 13 ديسمبر 1967، في ولاية تكساس بأمريكا، وشارك في أكثر من 60 عملا فنيا، أولها عام 1992 من خلال مشاركته في فيلم Toys.. أما آخر أفلامه فكان Just Mercy عام 2019.

وحصد "فوكس" جائزة أوسكار مرة واحدة عن دوره الرئيسي في فيلم "راي"، وترشح لها مرة أخرى عن دوره المساعد في فيلم Collateral.