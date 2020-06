بعد طرح أحدث أفلامه اليوم.. تعرف على تاريخ سبايك لي مع "الأوسكار"

طرحت منصة "نتفلكس"، اليوم، أحدث أفلام المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي سبايك لي Da 5 Bloods، والذي أشاد به عدد من النقاد.

وللمخرج سبايك لي تاريخ سينمائي كبير، قاده للترشح لعدد كبير من الجوائز، منها 5 مرات أوسكار وحصدها مرة.

كان أول ترشح لسبايك لي لجائزة أوسكار عام 1990، عن كتابته أفضل سيناريو أصلي لفيلم Do the Right Thing.

فيلم Do the Right Thing من إخراج سبايك لي أيضا، ومن بطولة داني أييلو، أوسي ديفيس، روبي دي.. وتدور أحداثه حول التعصب والكراهية والعنف في إحدى مدن نيويورك.

وترشح سبايك لي لجائزة أوسكار مرة أخرى عام 1994، عن إخراجه الفيلم الوثائقي، 4 Little Girls، والإفلام إنتاج 1997، ويحكي عن القصف الإرهابي العنصري للكنيسة الأمريكية الأفريقية، خلال حركة الحقوق المدنية.

وفي عام 2019، حصد جائزة أفضل سيناريو مقتبس عن كتابته لفيلم BlacKkKlansman، وترشح أيضا لجائزة أفضل مخرج عن نفس الفيلم، كما ترشح الفيلم لجائزة الأفضل خلال العام.

وفي عام 2016، كرمت أكاديمية فنون وعلوم الصور لمتحركة المخرج سبايك لي بإعطائه جائزة الأوسكار الفخرية.