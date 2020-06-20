وفيات كورونا في العالم تتجاوز 460 ألفا.. والإصابات تتخطى 8.6 مليون

أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا في العالم بلغت، اليوم السبت، 460012، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 8 ملايين و663270.

وحسب عداد الجامعة، فإن مجموع المتعافين من مرض "كوفيد-19" في العالم وصل إلى 4 ملايين و245817، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة مليونين و221 ألفا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات في البرازيل المليون بنحو 32.9 ألف حالة.

وتبقى روسيا في الترتيب الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات مُسجلة حوالي 569 ألف حالة.

والمرتبتان الرابعة والخامسة تعودان للهند التي سجلت 395 ألف إصابة وبريطانيا بـ 303,2 ألف إصابة.

وبين الدول العربية الأكثر تضررا بالجائحة تأتي المملكة العربية السعودية مُسجلة 150,2 ألف، وقطر مُسجلة 85,4 ألف ومصر بـ 52,2 ألف والإمارات العربية المتحدة بـ 44,1 ألف والكويت بـ 38,6 ألف.