الخارجية الليبية المؤقتة: نطالب بتفعيل الدفاع العربي المشترك

رحبت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، بانعقاد اجتماع جامعة الدول العربية لبحث الأوضاع في ليبيا، مطالبا بتفعيل الدفاع العربي المشترك.

وقال الحويج في تغريدة له بموقع "تويتر"، "نرحب بانعقاد اجتماع جامعة الدول العربية ومناقشة العدوان التركي على إحدى الدول الأعضاء بالجامعة"، مضيفا "ندعو لتفعيل الدفاع العربي المشترك وسحب الاعتراف من حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية" مطالبا كذلك "بتبني إعلان القاهرة كحل للأزمة الليبية"، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري.

كانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية -عبر تقنية الفيديو كونفراس- لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية حسام زكى، أنه يجرى حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع، والمتوقع له أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول.